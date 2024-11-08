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Новак назвал условие для возобновления экспорта Аи-92

Новак назвал условие для возобновления экспорта Аи-92
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минэнерго скоро представит предложение о возможности отмены запрета на экспорт бензина, но только Аи-92 и при подтверждении затоваривания им отечественных НПЗ, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Мы получили сейчас предложение (по отмене запрета на экспорт бензина - ИФ). Я поручил Минэнерго, чтобы они этот вопрос проработали и внесли необходимое предложение", - сказал он.

По его словам, эта работа должна быть завершена "в ближайшее время".

"Речь идет пока только о 92-м бензине. Сейчас анализируется баланс, и в случае того, что у нас будут подтверждены излишки затоваривания, безусловно, мы должны будем принять решение о том, чтобы разрешить экспорт, чтобы предприятия не снижали объемы своего производства", - подчеркнул вице-премьер.

Россия с марта на полгода ввела запрет на экспорт бензина. Его действие прерывалось с 20 мая в связи с насыщением внутреннего рынка и для недопущения снижения объемов переработки нефти отдельными предприятиями. Однако спустя два месяца правительство возобновило действие меры на фоне роста биржевых цен на бензин. В середине августа запрет был продлен до конца 2024 года.

Новак в сентябре допускал, что запрет на экспорт бензина может быть отменен при профиците предложения на внутреннем рынке.

В сентябре обсудить возможность отмены запрета на экспорт бензинов предлагал глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов: "Чтобы не затовариться и не остановить мощности на заводах".

Александр Новак Аи-92 Владимир Богданов Минэнерго Сургутнефтегаз правительство
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