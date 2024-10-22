Госдума продлила на 5 лет льготу по НДПИ для месторождения Филановского

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который на пять лет продлевает льготу по НДПИ для месторождения имени Филановского на Каспии (разрабатывает НК "ЛУКОЙЛ"), при этом для него повышается налог на прибыль организаций до 34%.

Эту поправку правительство внесло в законопроект № 727330-8.

Ранее на совещании у вице-премьера Александра Новака было решено считать целесообразным продление на пять лет существующих льгот по месторождению имени Филановского. Министерству энергетики и заинтересованным компаниям поручено подготовить и представить в правительство материалы с обоснованием необходимости продления льгот на пять лет, сообщал источник "Интерфакса".

Сейчас для месторождения имени Филановского установлена ставка НДПИ в размере 15% от мировой цены нефти сорта Urals. Согласно Налоговому кодексу, данная льгота действует в течение семи лет, начиная с месяца, следующего за тем, на который приходится "дата начала промышленной добычи". При этом дата начала добычи определена законодательством как дата составления государственного баланса запасов полезных ископаемых, согласно которому степень выработанности запасов хотя бы одного из видов углеводородного сырья (за исключением попутного газа), добываемых на этом месторождении, впервые превысила 1%.

Месторождение было введено в эксплуатацию в октябре 2016 года, на "полку" добычи в 6 млн т в год выведено в 2018 году. По данным собеседников "Интерфакса", данная льгота по месторождению имени Филановского пока действует. На месторождении добывается более 6 млн тонн нефти в год.