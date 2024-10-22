Молочные комбинаты прокомментировали ситуацию со сливочным маслом

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Приостановка продаж сливочного масла компанией H&N (бывшая российская структура Danone, выпускает масло "Простоквашино") не скажется на рынке, поскольку доля "Простоквашино" на российском рынке сливочного масла составляет десятые доли процента (0,2%), заявили в H&N.

Компания специализируется на выпуске цельномолочной свежей продукции - йогуртах, молоке, твороге, сметане, - и, строго говоря, даже не производит сливочное масло и не располагает пригодным для этого оборудованием, а закупает его у партнера-копакера", - объяснил представитель H&N.

Ранее о том, что российские производители молочной продукции начали сокращать выпуск сливочного масла или приостанавливать его отгрузки торговым сетям, а также предупреждать их о повышении цен, сообщили "Известия". Газета, ссылаясь на письма ритейлерам от более чем десятка компаний, упомянула, в частности, H&N, "Агросилу", Кунгурский молочный комбинат. По сведениям издания, компании отмечают дефицит сырья и рост спроса на масло.

В пресс-службе агрохолдинга "Агросила" заявили, что поставки сливочного масла в торговлю не сокращались и компания не планирует это делать. За 9 месяцев ООО "Агросила-Молоко", входящее в состав холдинга, выпустило 621 тонну сливочного масла, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время запасы сливочного масла на предприятии составляют 67 тонн.

"С дефицитом сырья для производства ООО "Агросила-Молоко" не сталкивается, поскольку основной объем молока поступает от собственных агрофирм холдинга. Повышение цен на сливочное масло в первую очередь обусловлено ростом себестоимости производства", - сказали в пресс-службе.

По словам гендиректора компании "Молвест" Анатолия Лосева, за последние две недели спрос на сливочное масло увеличился на 5-7%. С начала года компания нарастила его продажи на 5%.

"Мы производим масло только из свежих сливок и в данный момент не фиксируем дефицита сырья. "Молвест" способен обеспечить рост производства еще на 10% до конца года", - сказал он.

В пресс-службе Кунгурского молочного комбината заявили, что в связи с ростом спроса, который опережает производственные планы и выходит за рамки действующих договоров поставки, предприятие иногда вынуждено квотировать отгрузки клиентам. "Однако объем производства не только не снизился, но, напротив, вырос", - сказали в компании.

Комментируя публикацию "Известий", Минсельхоз заявил, что российский рынок полностью обеспечен сливочным маслом и его производство находится на уровне 2023 года. Ни в Минсельхоз, ни в Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) не поступала информация от участников рынка об остановке или сокращении производства сливочного масла, добавили в ведомстве.

В сентябре сливочное масло в рознице подорожало на 5,1%, что стало самым высоким темпом роста на молочном рынке, по данным Росстата. С начала года к середине октября цены на масло выросли на 21,5%. ФАС в связи с этим направила запросы крупным производителям сливочного масла и потребовала предоставлять информацию о каждом планируемом повышении отпускных цен до конца 2024 года.

В связи с подорожанием масла Союзмолоко обращает внимание на рост себестоимости его производства по всей цепочке - от сырья до переработки. В августе она была на 16% выше, чем годом ранее. В частности, затраты на сырье выросли почти на 20%, зарплата - на 24%. На ценах также отражаются общая инфляция, кредитная нагрузка, повышение затрат на обслуживание и текущий ремонт оборудования и техники и пр.

"Однако важно понимать, что наблюдаемое повышение цен - результат двухлетнего сдерживания темпов подорожания: по итогам 2023 года цена на масло выросла на 3,5%, в то время как продовольственные товары в среднем подорожали на 8,9%", - говорится в сообщении союза.