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Правительство продолжит контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло

Для стабилизации цен власти активизировали импорт масла в Россию

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Правительство продолжит контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании, которое он провел с участием производителей и переработчиков молочной продукции, представителей крупных торговых сетей и заинтересованных ведомств, сообщает его пресс-служба.

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Как было отмечено, для стабилизации цен был активизирован импорт из ряда стран.

"Однако это не должно отменять задачу системного наращивания производства продукции. Молочная отрасль - это социально значимое направление агропромышленного комплекса. Понимая это, правительство не первый год предоставляет производителям и переработчикам комплекс мер государственной поддержки", - подчеркнул Патрушев.

Речь, в частности, идет о льготном оборотном и инвестиционном кредитовании, льготном лизинге, мерах в рамках единой субсидии.

По итогам совещания заинтересованным ведомствам был дан ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке.

Как сообщалось, Росстат в последнее время фиксирует быстрый рост цен на сливочное масло. Так, в сентябре оно подорожало на 5,1%, что стало самым высоким темпом роста на молочном рынке. С начала года к середине октября цены выросли на 21,5%.

В связи с этим ФАС направила запросы крупным производителям сливочного масла и потребовала предоставлять информацию о каждом планируемом повышении отпускных цен до конца 2024 года. На основе этих данных служба проводит анализ обоснованности повышения оптово-отпускных цен.

По данным "Известий", ряд производителей молочной продукции начали сокращать производство сливочного масла или приостанавливать его отгрузки торговым сетям, а также предупреждать их о повышении цен. Однако многие из них позже заявили, что производство не только не сокращается, но и может быть увеличено.

Дмитрий Патрушев Правительство Росстат ФАС
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