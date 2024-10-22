Brent подорожала до $75,39 за баррель

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Рост котировок нефти ускорился вечером во вторник.

К 17:21 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,1 (1,48%), до $75,39 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,27 (1,8%), до $71,83 за баррель.

Участники рынка продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке и ждать действий Израиля в ответ на ракетную атаку Ирана, осуществленную 1 октября.

"Если перебоев поставок с Ближнего Востока не случится, баланс спроса и предложения на рынке нефти будет комфортным до конца 2025 года, - написали аналитики ING Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти. - По мере того, как рынок возвращается с значительному излишку предложения, мы можем увидеть контанго во фьючерсах на нефть".

Контанго - ситуация, когда фьючерсы с более отдаленными сроками поставки стоят дороже, чем контракты на более близкие даты.

Также инвесторы все меньше ожидают агрессивных действий Федрезерва по смягчению денежно-кредитной политики. Сейчас оценка вероятности снижения ставки на ноябрьском заседании на 25 базисных пунктов составляет почти 90%, тогда как еще несколько недель назад многие надеялись на более активное снижение, на 50 б.п. Низкие ставки оказывают стимулирующее воздействие на экономику и положительно сказываются на спросе на топливо.