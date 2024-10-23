Brent подешевела до $75,97 за баррель

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо опускаются утром в среду после значительного роста во вторник.

К 8:09 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 7 центов, до $75,97 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $1,75 (2,4%), до $76,04 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 9 центов, до $71,65 за баррель. За прошлую сессию контракт подорожал на $1,7 (2,4%), до $71,74 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывают сигналы о росте топлива в Соединенных Штатах. По оценкам Американского института нефти, резервы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 1,64 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали прирост на 0,7 млн баррелей, по данным Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные Министерство энергетики опубликует позднее в среду.

Тем временем фундаментальные показатели нефтяного рынка "остаются вполне четкими, поскольку прогнозы спроса регулярно пересматриваются в сторону снижения на фоне замедления роста мировой экономики", сказал MarketWatch редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Ожидания добычи и поставок на ближайшие кварталы тем временем растут, отметил он. С учетом всего этого "можно предположить, что нефть скорее опустится до $50, чем поднимется до $90 за баррель", добавил эксперт.