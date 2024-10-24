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Brent подорожала до $75,7 за баррель

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут днем в четверг, восстанавливаясь после снижения за прошлую сессию.

К 14:18 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,74 (0,99%), до $75,70 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожал на бирже NYMEX на $0,77 (1,09%), до $71,54 за баррель.

В среду обе марки подешевели на 1,4% на данных, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,474 млн баррелей, намного сильнее ожидавшегося экспертами роста на 700 тысяч баррелей.

Резервы бензина выросли на 878 тысяч баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,14 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали сокращение резервов бензина на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

"На рынок по-прежнему влияют как риски в сфере предложения, обусловленные продолжающейся напряженностью на Ближнем Востоке, так и опасения по поводу спроса. Динамику цен также будут определять перспективы комфортного баланса на рынке в 2025 году", - написали аналитики ING Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти.

Опасения по поводу нефтяного спроса в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире, ограничивают рост цен. Тем временем поддержку котировкам оказывают риски эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который может поставить под угрозу поставки нефти из этого региона.

Brent WTI США Китай
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