Оператор токийского метро планирует привлечь $2,25 млрд в рамках IPO

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Японии и городские власти Токио подали заявку на размещение на фондовой бирже акций оператора токийского метро.

Компания Tokyo Metro рассчитывает разместить на бирже 290,5 млн акций, предварительная оценка их стоимости составляет 1,1 тыс. иен. Окончательная стоимость будет определена 15 октября, торги начнутся 23 октября.

В результате размещения планируется привлечь примерно 319,6 млрд иен ($2,25 млрд). IPO может стать рекордным для Японии с 2018 года, когда SoftBank Group привлекла $23,5 млрд от вывода на биржу своего телекоммуникационного подразделения.

Организаторами IPO выступают Nomura Securities Co., Mizuho Securities Co. и Goldman Sachs Japan Co.

Tokyo Metro прослеживает свою историю с 1920 года. Компания управляет почти 200 км путей и ежедневно перевозит 6,5 млн пассажиров.