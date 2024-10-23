Deutsche Bank увеличил чистую прибыль на 42% в III квартале

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Deutsche Bank AG, крупнейший банк Германии, резко увеличил чистую прибыль в третьем квартале и повысил выручку, причем оба показателя превысили прогнозы аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в июле-сентябре повысилась на 42% до 1,46 млрд евро по сравнению с 1,03 млрд евро годом ранее.

Тем временем доналоговая прибыль выросла на 31% и достигла 2,26 млрд евро. Прибыль после уплаты налога повысилась на 39% до 1,67 млрд евро.

Квартальная выручка Deutsche Bank увеличилась на 5% до 7,5 млрд евро.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, предусматривал чистую прибыль в размере 1,05 млрд евро, выручку – 7,34 млрд евро.

Чистый процентный доход Deutsche Bank снизился незначительно в годовом выражении и составил 1,2 млрд евро, комиссионный доход увеличился на 4% до 611 млн евро.

Выручка Deutsche Bank в сфере управления активами повысилась на 11% до 660 млн евро. Общий объем активов под управлением банка за квартал вырос на 30 млрд евро и достиг рекордных 963 млрд евро. Приток средств клиентов за квартал составил 18 млрд евро – это второй лучший квартальный показатель в истории банка.

В сфере инвестиционно-банковских операций выручка увеличилась в июле-сентябре на 5% до 2,5 млрд евро. В том числе доход от торговых операций с активами с фиксированной доходностью и валютами (FIC) вырос на 11% до 2,1 млрд евро.

Выручка в корпоративном сегменте сократилась на 3% и составила 1,8 млрд евро, а доходы от работы с частными клиентами не изменились и составили 2,3 млрд евро.

Отчисления на покрытие возможных убытков по кредитам в прошлом квартале составили 494 млн евро по сравнению с 476 млн евро кварталом ранее.

Коэффициент достаточности основного базового капитала (CET1) на конец сентября составил 13,8%, за квартал повысившись на 0,3 процентного пункта.

Банк сообщил о намерении возобновить выкуп акций, приостановленный на фоне судебных разбирательств в связи с покупкой Postbank. Deutsche Bank достиг соглашения с акционерами, на долю которых приходится почти 60% всех исков о заниженной стоимости покупки, что позволило банку высвободить порядка 440 млн евро из резервов, созданных ранее под возможные издержки в связи с этим делом.

Акции Deutsche Bank дешевеют на 4,1% в начале торгов в среду. С начала текущего года капитализация банка выросла на 27% до 32,5 млрд евро. Германский фондовый индекс DAX за этот период повысился на 16,1%.