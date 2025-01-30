Deutsche Bank сократил чистую прибыль в 12 раз в IV квартале, хуже прогноза

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Deutsche Bank AG, крупнейший банк Германии, сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года почти в 12 раз, хотя выручка превзошла прогноз аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в октябре-декабре составила 106 млн евро по сравнению с 1,26 млрд евро годом ранее. Показатель включает судебные расходы в размере 594 млн евро.

Доналоговая прибыль уменьшилась на 17% и составила 583 млн евро.

Квартальная выручка Deutsche Bank увеличилась на 8%, до 7,22 млрд евро.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, предусматривал чистую прибыль в размере 282 млн евро, выручку - 7,13 млрд евро.

Чистый процентный доход Deutsche Bank вырос на 14% в годовом выражении и составил 3,66 млрд евро, комиссионный доход увеличился на 4%, до 3,57 млрд евро.

Выручка Deutsche Bank в сфере управления активами повысилась на 22%, до 709 млн евро. Общий объем активов под управлением сегмента за квартал вырос на 49 млрд евро и достиг рекордных 1,01 трлн евро. Чистый приток средств клиентов составил 18 млрд евро.

В сфере инвестиционно-банковских операций выручка увеличилась в октябре-декабре на 30%, до 2,39 млрд евро. В том числе доход от торговых операций с активами с фиксированной доходностью и валютами (FIC) вырос на 26%, до максимальных для периода 1,9 млрд евро.

Выручка в корпоративном сегменте сократилась на 2% и составила 1,86 млрд евро. Доходы от работы с частными клиентами уменьшились на 1% - до 2,36 млрд евро.

Отчисления на покрытие возможных убытков по кредитам в прошлом квартале составили 420 млн евро по сравнению с 494 млн евро кварталом ранее.

Коэффициент достаточности основного базового капитала (CET1) на конец декабря составил 13,8%, не изменившись за квартал.

Банк объявил о планах в 2025 году вернуть акционерам 2,1 млрд евро, включая уже одобренный выкуп акций на 750 млн евро и дивиденды на 1,3 млрд евро, которые он предложит утвердить годовому собранию акционеров в мае.