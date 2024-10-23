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ЦБ предложил сократить число АО с усложненным доступом акционеров к документам

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Банк России предлагает существенно сократить количество акционерных обществ, для акционеров которых действует повышенный – 5%, а не 1% – порог владения акциями для запроса документов и оспаривания сделок. Об этом сообщила директор департамента корпоративных отношений Банка России Екатерина Абашеева на "Форуме розничных инвесторов - 2024. Надежды и реалии".

Весной 2022 года в качестве антисанкционной меры был увеличен с 1% до 5% размер минимального пакета акций компаний, который позволяет держателю запрашивать документы, оспаривать сделки или действия, в том числе членов совета директоров. Действие этой нормы летом 2024 года было продлено в скорректированном виде до 1 января 2026 года. Теперь повышенные требования действуют исключительно в компаниях, которые подпали под антироссийские санкции или имеют право не раскрывать информацию о своей деятельности.

Однако ЦБ РФ неоднократно выступал против пролонгации такого решения, считая его избыточным. И позиция регулятора не изменилась, свидетельствует выступление Абашеевой на форуме в среду. По ее словам, регулятор настаивает на том, чтобы акционеры, как и раньше, имели возможность запрашивать документы у компании и оспаривать сделки.

"Надо как-то существенно сократить перечень эмитентов, которые имеют право этим послаблением воспользоваться. Чтобы выделить какие-то совсем чувствительные компании, по которым мы вот так жестко ограничиваем акционера в одном из ключевых прав", - сказала она.

ЦБ РФ Банк России
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