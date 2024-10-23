ЦБ предложил адаптировать раскрываемую компаниями информацию для розничных инвесторов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Банк России предлагает адаптировать для розничных инвесторов раскрываемую компаниями информацию - они могли бы делать концентрированную выжимку из проспекта ценных бумаг, указывая в ней бизнес-планы и прогнозы, сообщила на инвестфоруме директор департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева.

"Хотелось бы, чтобы это была сжатая концентрированная информация, где была бы вся ключевая информация, которая необходима инвестору. Ты ознакомился с двумя страницами и получил концентрированную выжимку по бизнес-плану компании, по ее ключевым финансовым показателям и по тому, чего нет сейчас - это прогнозы", - сказала она, отметив, что сейчас резюме проспекта ценных бумаг представляет собой "многостраничный трактат".

Такое предложение она сделала в противовес звучащему иногда от компаний-сторонников закрытия информации тезису о том, что многие розничные инвесторы не читают отчетность, а потому можно ее и не раскрывать.

"Розничный инвестор розничному инвестору рознь. Кто-то действительно знакомится со всей информацией, это прекрасно. А для отдельных инвесторов надо действительно адаптировать информацию", - отметила Абашееве, подчеркнув, что регулятор сейчас работает над изменениями нормативной базы в части содержания проспекта ценных бумаг.

Кроме того, по мнению Абашеевой, с точки зрения инфраструктуры инвесторам было бы удобно иметь сервис, где можно найти всю информацию по эмитенту, посмотреть его финансовые показатели. "Очень хорошо иметь актуальную информацию, желательно в одном месте и желательно удобном формате", - отметила она.