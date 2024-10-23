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Нефть Brent подешевела до $74,65 за баррель

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть усилилось днем в среду. Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:13 понизились на $1,39 (1,83%), до $74,65 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к указанному времени на $1,41 (1,97%), до $70,33 за баррель.

Накануне обе марки подорожали на 2,4%, несмотря на сигналы роста запасов в США.

Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в Штатах за прошлую неделю увеличились на 1,64 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали прирост на 0,7 млн баррелей, по данным Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерство энергетики опубликует в 17:30 по московскому времени в среду.

Также рынок продолжает следить за новостями с Ближнего Востока.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что недавняя ликвидация главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара дает Израилю возможность для согласования условий возвращения заложников из Газы и завершения конфликтов на Ближнем Востоке.

"Пришло время превратить ряд успешных военных действий (Израиля - ИФ) в долгосрочный стратегический успех. Для этого осталось вернуть заложников на родину и закончить войну, при этом надо иметь четкое представление о дальнейших действиях (по нормализации ситуации в регионе - ИФ)", - цитирует Блинкена The Times of Israel.

Говоря о планируемом Израилем ответе на проведенный Ираном ракетный обстрел израильской территории, Блинкен напомнил, что сторонам нужно избегать эскалации.

"По мере смягчения опасений по поводу поставок нефти из Ирана внимание рынка переключилось на риски избытка предложения в 2025 году, - написали аналитики Goldman Sachs. - Понижательные риски, вызванные большим объемом свободных добывающих мощностей и вероятностью увеличения внешнеторговых пошлин, перевешивают повышательные риски перебоев поставок из-за геополитики".

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