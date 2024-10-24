Brent подешевела до $74,25 за баррель

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению после роста ранее в четверг.

На котировки давят опасения по поводу спроса на топливо в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире. Кроме того, долларовый индекс, показывающий стоимость доллара США относительно основных мировых валют, поднялся до максимума с июля, что снижает интерес инвесторов к покупке нефти, отмечает Trading Economics.

Тем временем некоторую поддержку котировкам оказывают риски эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что может поставить под угрозу поставки нефти из этого региона.

К 17:53 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,71 (на 1%) - до $74,25 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,46 (на 1,1%) и составляла $69,98 за баррель.

"Противоборствующие силы в беспокойной экономической обстановке, слабый нефтяной баланс и потенциальные перебои в поставках из-за войны гарантируют, что в ближайшем будущем не возникнет четкого направления движения цен на нефть", - полагает Тамас Варга из нефтяного брокера PVM.

"На рынок по-прежнему влияют как риски в сфере предложения, обусловленные продолжающейся напряженностью на Ближнем Востоке, так и опасения по поводу спроса", - отмечают аналитики ING Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти.