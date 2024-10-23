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Оба аукциона Минфина по размещению нового госдолга признаны несостоявшимися

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Оба первичных аукциона по размещению нового госдолга 23 октября признаны Минфином несостоявшимися; это произошло впервые с 15 мая.

Министерство финансов России 23 октября провело два первичных аукциона по продаже ОФЗ-ПК серии 29025 в объеме остатков, доступных для размещения в данном выпуске (104,5 млрд рублей), а также ОФЗ-ПД серии 26245 тоже в объеме остатков, доступных для размещения в данном выпуске (458,9 млрд рублей). Однако из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен оба аукциона были признаны несостоявшимися.

По мнению аналитиков "Интерфакс-ЦЭА", такая ситуация на внутреннем долговом рынке сложилась вследствие выставления участниками рынка заявок на покупку с агрессивными уровнями доходностей на фоне усилившихся в последнее время опасений относительно того, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ в этом цикле ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) может не ограничиться отметкой 20% годовых.

Так, процентные деривативы в настоящее время уже закладывают ключевую ставку ЦБ на уровне 21% годовых. Таким образом, участники рынка срочного денежного рынка прогнозируют повышение ключевой ставки до 21% годовых (с нынешних 19%) или уже на заседании Банка России в эту пятницу, или на ближайших заседаниях, если 25 октября ставка будет повышена лишь до 20%.

На фоне этих ожиданий наблюдается заметное снижение котировок ОФЗ на вторичном рынке, что привело к переоценке инвесторами ценовых уровней спроса и на первичном рынке. Однако Минфин посчитал данные ценовые уровни неприемлемыми и не стал размещать бумаги на аукционах по сложившимся уровням.

При этом, как сообщалось ранее, Минфин РФ существенно увеличил план по размещению ОФЗ на IV квартал этого года по сравнению с предыдущими кварталами. После слабого исполнения планов заимствований во II и III кварталах в октябре-декабре ведомство планирует разместить бумаги объемом до 2,4 трлн рублей по номинальной стоимости. Всего запланировано 13 аукционных дней: по четыре в ноябре и декабре, пять – в октябре. Вместе с тем за первые четыре аукционных дня октября Минфину удалось продать облигации лишь на 73,84 млрд рублей по номиналу.

Минфин
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