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Минфин РФ 30 октября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26243 и 29025

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 30 октября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПК серии 29025 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 168 дней, дата выплаты 3-го купонного дохода - 4 декабря 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,8% годовых (1-й купон - 45,11 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 48,87 рубля на облигацию).

Облигации серии 29025 с погашением 12 августа 2037 года имеют 55 квартальных купонных периодов и первый купонный период - 56 дней, дата выплаты 5-го купонного дохода - 27 ноября 2024 года. Расчет процентных ставок 1-56-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ).

Минфин РФ ОФЗ
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