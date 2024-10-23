Производство компьютеров и электроники в РФ выросло на 31,5% в сентябре

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в сентябре увеличилось на 31,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года, сообщает Росстат.

По сравнению с августом рост производства составил 19,9%.

В январе-сентябре производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

По данным Росстата, выпуск компьютеров, их частей и принадлежностей за 9 месяцев поднялся на 17,4% по сравнению с тем же периодом 2023 года. В абсолютном выражении объем производства за 9 месяцев составил 101 млрд рублей.

В сентябре производство компьютеров, их частей и принадлежностей выросло на 62,9% к сентябрю 2023 года и на 66,8% - к августу 2024 года.