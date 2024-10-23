РФ за 9 месяцев увеличила производство пива на 9,5%, сигарет - снизила на 4,3%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Производство пива в РФ (кроме отходов пивоварения) в январе-сентябре этого года составило 719 млн декалитров (дал), что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат в среду.

В сентябре в годовом выражении производство выросло на 14,1%, по сравнению с августом этого года - снизилось на 12,9%.

Производство упакованной минеральной природной и питьевой воды (без сахара) за девять месяцев составило 18,3 млрд бутылок (0,5 литра), что на 12,8% больше, чем год назад. В сентябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года оно выросло на 12,8%, по сравнению с августом этого года - снизилось на 15,9%.

Табачная отрасль за девять месяцев выпустила 151 млрд сигарет, снизив производство на 4,3%. В сентябре в годовом выражении выпуск сократился на 4,9%, по сравнению с августом этого года - на 4,2%.