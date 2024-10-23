Поиск

РФ за 9 месяцев увеличила производство пива на 9,5%, сигарет - снизила на 4,3%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Производство пива в РФ (кроме отходов пивоварения) в январе-сентябре этого года составило 719 млн декалитров (дал), что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат в среду.

В сентябре в годовом выражении производство выросло на 14,1%, по сравнению с августом этого года - снизилось на 12,9%.

Производство упакованной минеральной природной и питьевой воды (без сахара) за девять месяцев составило 18,3 млрд бутылок (0,5 литра), что на 12,8% больше, чем год назад. В сентябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года оно выросло на 12,8%, по сравнению с августом этого года - снизилось на 15,9%.

Табачная отрасль за девять месяцев выпустила 151 млрд сигарет, снизив производство на 4,3%. В сентябре в годовом выражении выпуск сократился на 4,9%, по сравнению с августом этого года - на 4,2%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Компания Бакальчука подала иск из-за одностороннего отказа Wildberries от договоров техзаказа

Компания Бакальчука подала иск из-за одностороннего отказа Wildberries от договоров техзаказа

Инфляция в РФ с 15 по 21 октября ускорилась до 0,2%

Инвесткомпания Fundament Capital из ОАЭ стала владельцем 6,9% Мосбиржи

Инвесткомпания Fundament Capital из ОАЭ стала владельцем 6,9% Мосбиржи

Оба аукциона Минфина по размещению нового госдолга признаны несостоявшимися

Путин призвал не затягивать с переходом к новой экономической и финсистеме

Литва расторгает соглашение о торговом мореходстве с РФ

Литва расторгает соглашение о торговом мореходстве с РФ

Правительство продолжит контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло

Инвестпрограмма РЖД на 2025 г. будет незначительно снижена

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });