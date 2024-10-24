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"Русская сталь" прогнозирует падение потребления стали в РФ в 2024 году на 6%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Ассоциация "Русская сталь", представляющая интересы крупнейших российских металлургов, прогнозирует снижение потребления стали в России в 2024 году на 6%.

"Внутреннее металлопотребление в третьем квартале текущего года продолжает снижаться и, по оценке ассоциации "Русская Сталь", по итогу года может составить минус 6% в сравнении с 2023 годом", - говорится в сообщении ассоциации.

Согласно обновленному октябрьскому прогнозу Всемирной ассоциации стали (World Steel Association), в этом году спрос на сталь в РФ может упасть на 1%, до 44,2 млн тонн.

Весной этого года "Северсталь" прогнозировала увеличение объемов потребления стали в 2024 году в России на 1-2%, ожидая спрос на уровне 47,3 млн тонн металла.

Русская сталь Северсталь
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