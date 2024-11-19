Аналитики ждут спад спроса на стальные трубы в России в 2024 году на 1,5%

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Спрос в России на стальную трубную продукцию в 2024 году может сократиться на 1,5% с учетом макроэкономической ситуации в отрасли, а также из-за сокращения буровых работ на фоне роста ключевой ставки ЦБ и сохранения квот ОПЕК+, говорится в аналитическом обзоре Альфа-банка.

В 2024 году спрос на стальные трубы может понизиться до 11,392 млн тонн по сравнению с 11,56 млн тонн в 2023 году, прогнозируют эксперты. Они напоминают, что 2023 год был рекордным для трубной промышленности: тогда на фоне экономической и геополитической нестабильности нефтегазовые и другие компании активно закупались трубной продукцией на будущее и сформировали достаточно высокие складские запасы. Поэтому при оценке потребления трубной продукции в 2024 году следует учитывать высокую базу сравнения за прошлый год.

В первом полугодии 2024 года на рынке наблюдался рост спроса только на премиальные бесшовные трубы OCTG (+5% г/г).

"Мы считаем, что такое повышение спроса на данную продукцию является следствием окончания эпохи разработки крупных месторождений классическим методом, поэтому данный вид продукции пользуется большим спросом", - говорится в обзоре.

В 2024 году в структуре спроса на OCTG 21% придется на премиальную и полупремиальную продукцию (20% в 2023 году), рядовую - 79%( 80% в 2023 году), в 2025 и 2026 году - 25% и 75% соответственно, в 2027 году - 27% и 73% соответственно, полагают аналитики.

На 2025 год в Альфа-банке прогнозируют уже рост спроса на стальные трубы на 4,3%, до 11,88 млн тонн.

В период 2025-2027 годов ожидается ввод новых мощностей на рынке бесшовных и сварных труб - в основном в сегменте труб малого и среднего диаметра ТЭК (+6% в 2027 году), которые могут существенно повлиять на баланс спроса и предложения, отмечают аналитики.

Лидером российской трубной промышленности продолжает оставаться "Трубная металлургическая компания", средний квартальный объем поставок ТМК составляет 130-170 тысяч тонн. При этом эксперты "Альфа-банка" отмечают, что доля ТМК на российском рынке сократилась в первом полугодии на 3 п.п., до 55%, а доля "Объединенной металлургической компании" увеличилась на 10 п.п., до 34%.

"Поставки ОМК от квартала к кварталу растут, а в дальнейшем запуск и выход на полную мощность нового завода позволит этому производителю довести квартальный объем производства до 50 тыс. тонн. Это позволит ОМК еще больше усилить конкурентное давление на ТМК", - полагают в Альфа-банке.

Аналитики напоминают, что "Уральская сталь" и ОМК запустили производственные мощности по выпуску бесшовных труб в общей сложности на 700 тыс. тонн. "Данный фактор несомненно создает для ТМК некоторые сложности, которые повлекут некоторые потери в сегменте бесшовных труб OCTG, что в свою очередь будет негативно влиять на прибыль ТМК", - отмечают эксперты.

В опубликованной отчетности за первое полугодие 2024 года ТМК снова начала консолидировать показатели сегмента по производству труб большого диаметра. По оценкам аналитиков, даже с учетом возвращения сегмента ТБД во внутренний контур компании, выручка все же продемонстрирует небольшое снижение по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, рентабельность этого сегмента несколько ниже рентабельности ТМК, что в результате повлечет за собой снижение общей рентабельности компании до 17% по итогам 2024 года.

Аналитики полагают, что ТМК с учетом большой долговой нагрузки (прогноз коэффициента чистый долг/EBITDA 2,8х против 3,0х на конец первого полугодия) и текущей ситуации с ключевой ставкой, вероятно, откажется от выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

По их мнению, выручка ТМК за 2024 год составит около 528 млрд рублей (544 млрд рублей в 2023 году), EBITDA прогнозируется на уровне 91 млрд рублей. Несмотря на чистый убыток (1,8 млрд руб.) по итогам первого полугодия, по итогам 2024 года компании все же удастся выйти в плюс и генерировать чистую прибыль на уровне 12,2 млрд рублей (39,4 млрд рублей в 2023 году).