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Палладий дорожает более чем на 9% на фоне возможного рассмотрения G7 санкций на российский металл

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Фьючерс на палладий растет почти на 9% в четверг, до $1160 за унцию, на фоне обращения США к странам G7 с просьбой рассмотреть санкции на российский экспорт этого драгметалла.

По данным Bloomberg, США попросили союзников по "Большой семерке" рассмотреть возможность введения санкций в отношении российского палладия и титана во время встречи заместителей министров финансов стран G7 во вторник в Вашингтоне. Как отмечает агентство, страны Евросоюза с осторожностью относятся к прекращению поставок этих металлов, опасаясь взбудоражить мировые рынки и нарушить свои собственные цепочки поставок.

Крупнейшим производителем палладия, который в основном используется в каталитических нейтрализаторах выхлопов автомобилей, с долей 40% является "Норильский никель". В 2022 году "Норникель" начал сокращать продажи своих металлов в страны EC и США, хотя запрета на их импорт нет. Сталкиваясь с логистическими и финансовыми ограничениями, "Норникель" перераспределяет сбытовые потоки в пользу Азии, доля которой по итогам первого полугодия 2024 года превысила 50%.

По данным Bloomberg, компания по-прежнему продает часть своих металлов в США, поскольку в настоящее время запрета на их импорт нет.

Цены на палладий достигали многолетнего максимума около $2950 за унцию весной 2021 года, после чего стали снижаться на фоне распространения электромобилей и замещения более дешевой платиной в катализаторах, хотя в начале марта 2022 года кратковременно вернулись на пик, так как рынок опасался санкций на российский металл.

G7 Норникель палладий
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