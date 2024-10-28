"Норникель" повысил прогноз выпуска никеля в 2024 г. на 6%, палладия - на 13%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - "Норильский никель" в связи с более быстрым завершением ремонта печи взвешенной плавки на Надеждинском металлургическом заводе повысил прогноз производства металлов из российского сырья на 2024 год, говорится в сообщении компании.

Компания рассчитывать выпустить на 6% больше никеля, чем было запланировано, на 1% больше меди и на 13% больше палладия.

Новый прогноз по никелю - 196-204 тыс. тонн вместо 184-194 тыс. тонн.

Прогноз по меди - 337-357 тыс. тонн вместо 334-354 тыс. тонн - плюс Забайкальский дивизион - 64-68 тыс. тонн в концентрате.

Прогноз по палладию - 2,624-2,728 млн унций вместо 2,296-2,451 млн унций

Прогноз по платине - 639-664 тыс. унций вместо 567-605 тыс. унций.