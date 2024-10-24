Силуанов заявил, что РФ уже дает ответ на использование доходов от замороженных активов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Россия уже приступила к "зеркальному ответу" на действия западных стран, использующих доходы от замороженных в 2022 году иностранных активов РФ, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Могу сказать, что такие решения уже реализуются", - сказал Силуанов "России 24".

Он отметил, что доходы от замороженных в России активов иностранных лиц пойдут "на нужды экономики, нужды субъектов РФ".

Ранее министр сообщил, что РФ симметрично ответит на действия западных стран, которые приступили к использованию доходов от замороженных в 2022 году иностранных российских активов.

"У нас есть замороженные деньги недружественных компаний, организаций. Мы эти деньги храним так же абсолютно на наших счетах и будем использовать аналогичным образом доходы от использования этих активов, этих ресурсов. Будем направлять на нужды экономики, нужды субъектов РФ. И такие решения также будут приняты и реализованы", - заявил Силуанов.