Поиск

Силуанов заявил, что РФ уже дает ответ на использование доходов от замороженных активов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Россия уже приступила к "зеркальному ответу" на действия западных стран, использующих доходы от замороженных в 2022 году иностранных активов РФ, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Могу сказать, что такие решения уже реализуются", - сказал Силуанов "России 24".

Он отметил, что доходы от замороженных в России активов иностранных лиц пойдут "на нужды экономики, нужды субъектов РФ".

Ранее министр сообщил, что РФ симметрично ответит на действия западных стран, которые приступили к использованию доходов от замороженных в 2022 году иностранных российских активов.

"У нас есть замороженные деньги недружественных компаний, организаций. Мы эти деньги храним так же абсолютно на наших счетах и будем использовать аналогичным образом доходы от использования этих активов, этих ресурсов. Будем направлять на нужды экономики, нужды субъектов РФ. И такие решения также будут приняты и реализованы", - заявил Силуанов.

Минфин Антон Силуанов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ФОМС на 2025-2027 гг.

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ФОМС на 2025-2027 гг.

Силуанов анонсировал симметричный ответ на использование Западом доходов от активов РФ

Силуанов анонсировал симметричный ответ на использование Западом доходов от активов РФ

Журналисты узнали о переговорах Auchan о продаже бизнеса в России

Журналисты узнали о переговорах Auchan о продаже бизнеса в России

Индекс МосБиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с середины сентября

"Русская сталь" прогнозирует падение потребления стали в РФ в 2024 году на 6%

Решетников заявил, что экономика РФ демонстрирует признаки охлаждения

Работники Boeing отклонили соглашение компании с лидерами профсоюза

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });