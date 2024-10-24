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Силуанов анонсировал симметричный ответ на использование Западом доходов от активов РФ

Силуанов анонсировал симметричный ответ на использование Западом доходов от активов РФ
Министр финансов Антон Силуанов во время пленарного заседания Государственной думы РФ
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - РФ симметрично ответит на действия западных стран, которые приступили к использованию доходов от замороженных в 2022 году иностранных российских активов, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Если западные страны начали использовать доходы от замороженных золотовалютных резервов РФ, мы поступим абсолютно так же", - сказал министр, отвечая на вопросы телеканала "Россия 24" после принятия проекта бюджета Госдумой в первом чтении.

"У нас есть замороженные деньги недружественных компаний, организаций. Мы эти деньги храним так же абсолютно на наших счетах и будем использовать аналогичным образом доходы от использования этих активов, этих ресурсов. Будем направлять на нужды экономики, нужды субъектов РФ. И такие решения также будут приняты и реализованы", - заявил Силуанов.

Антон Силуанов Минфин РФ
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