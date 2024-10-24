Силуанов анонсировал симметричный ответ на использование Западом доходов от активов РФ

Министр финансов Антон Силуанов во время пленарного заседания Государственной думы РФ Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - РФ симметрично ответит на действия западных стран, которые приступили к использованию доходов от замороженных в 2022 году иностранных российских активов, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Если западные страны начали использовать доходы от замороженных золотовалютных резервов РФ, мы поступим абсолютно так же", - сказал министр, отвечая на вопросы телеканала "Россия 24" после принятия проекта бюджета Госдумой в первом чтении.

"У нас есть замороженные деньги недружественных компаний, организаций. Мы эти деньги храним так же абсолютно на наших счетах и будем использовать аналогичным образом доходы от использования этих активов, этих ресурсов. Будем направлять на нужды экономики, нужды субъектов РФ. И такие решения также будут приняты и реализованы", - заявил Силуанов.