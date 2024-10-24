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Ставки по ипотеке в США росли четвертую неделю подряд

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США увеличились четвертую неделю подряд.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,54% годовых по сравнению с 6,44% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 7,79%.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются сейчас в среднем под 5,71% годовых против 5,63% неделей ранее и 7,03% год назад.

"Сохраняющаяся сила экономики вновь привела к росту ставок по ипотеке на этой неделе", - полагает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер.

Чем лучше экономическая ситуация в США, тем с меньшей вероятностью Федеральная резервная система пойдет на дальнейшее снижение базовой ставки, отмечает MarketWatch.

"Общая картина такова, что ипотечные ставки снизятся в ближайшие месяцы, хотя в краткосрочной перспективе весьма вероятно, что они будут двигаться то вверх, то вниз", - считает главный экономист Bright MLS Лиза Стертевант.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая, в свою очередь, чутко реагирует на изменения прогнозов в отношении базовой ставки Федеральной резервной системы. Доходность 10-летних US Treasuries в ходе торгов в четверг составляет 4,203% годовых по сравнению с 4,096% неделей ранее.

США US Treasuries Freddie Mac Сэм Хатер ФРС
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