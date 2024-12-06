Ставки по ипотеке в США снизились до минимума за месяц

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США опустились до минимума за месяц.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,69% годовых по сравнению с 6,81% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 7,03%.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются сейчас в среднем под 5,96% годовых против 6,1% неделей ранее и 6,29% год назад.

"Несмотря на сдержанное снижение ставок, потребители явно отреагировали, поскольку спрос на покупку заметно вырос, - заявил главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. - Реакция потенциальных покупателей даже на небольшие изменения ставок показывает, что факторы, ограничивающие доступность жилья, сохраняются".

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая, в свою очередь, чутко реагирует на изменения прогнозов в отношении базовой ставки Федеральной резервной системы. Доходность 10-летних US Treasuries сейчас находится на уровне 4,162% годовых по сравнению с 4,175% неделей ранее.