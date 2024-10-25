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Нефть Brent подорожала до $74,53 за баррель

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно растут утром в пятницу после снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:03 по московскому времени составила $74,53 за баррель, что на $0,15 (0,2%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $0,58 (0,8%), до $74,38 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на $0,13 (0,19%), до $70,32 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса снизилась на $0,58 (0,8%), до $70,19 за баррель.

Давление на нефтяные котировки накануне оказали слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что недавняя ликвидация главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара дает Израилю возможность для согласования условий возвращения заложников из Газы и завершения конфликтов на Ближнем Востоке.

Говоря о планируемом Израилем ответе на проведенный Ираном ракетный обстрел израильской территории, Блинкен напомнил, что сторонам нужно избегать эскалации.

Участники нефтяного рынка сохраняют оптимизм относительно возможного прекращения огня между Израилем и группировкой ХАМАС, отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

"Впрочем, пока за каждым падением цен на нефть на переговорах о прекращении огня следовал рост, поскольку ХАМАС едва ли намерен отдавать заложников или складывать оружие", - сказал он.

Brent WTI ХАМАС США Энтони Блинкен Израиль
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