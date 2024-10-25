Brent подорожала до $74,94 за баррель

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост днем в пятницу, восстанавливаясь после снижения по итогам двух предыдущих сессий.

К 14:15 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,56 (0,75%), до $74,94 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,58 (0,83%), до $70,77 за баррель.

Накануне обе марки подешевели на 0,8% на признаках снижения напряженности на Ближнем Востоке. Инвесторы ожидают, что переговорщики Израиля и ХАМАС могут вскоре встретиться для продолжения переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа направится 27 октября в Доху на встречу с премьером Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани и шефом ЦРУ Уильямом Бернсом, объявил офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В Катаре сейчас находится госсекретарь США Энтони Блинкен. В Дохе будут обсуждаться различные варианты для начала переговоров об освобождении заложников, удерживаемых террористами ХАМАС.

"Рынок не то чтобы парализован, но неопределенность заставляет инвесторов действовать прагматично, что понятно и оправданно, - сказал аналитик брокерской компании PVM Джон Эванс. - Кажется, трейдеры видят ненужные риски в удержании открытых позиций в течение дня или максимум двух".

Поддержку котировкам в пятницу оказало сообщение агентства "Синьхуа" о том, что Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей проведет заседание с 4 по 8 ноября. Участники рынка ожидают, что по итогам заседания могут быть объявлены новые экономические стимулы, которые также поддержат спрос на нефть в Китае, крупнейшем в мире импортере топлива.