Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу умеренным ростом цен blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и ухудшения сырьевой конъюнктуры, игроки заняли выжидательную позицию в ожидании ужесточения монетарной политики Банком России (13:30) и прогнозов регулятора по дальнейшей ДКП. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1%, лидируют в росте акции "Интер РАО" (+2,3%) на фоне сильного отчета за 9 месяцев по РСБУ.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2722,01 пункта (+0,1%), индекс РТС - 886,39 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 октября, составляет 96,7402 руб. (+10,23 копейки).

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ за девять месяцев 2024 г. выросла в 5,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 24,7 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 34,9 млрд руб. (+12,2%).

Подорожали также акции ПАО "Полюс" (+1,1%), ОК "Русал" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-0,4%), "ММК" (-0,3%), Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы"), "Северстали" (-0,1%).

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", консенсус-прогноз долгое время показывал, что ставка ЦБ РФ будет повышена на 1 п.п., до 20% годовых, но в последнее время все больше аналитиков и комментаторов пересмотрели прогнозы в сторону повышения до 21%.

"Мы так же пересмотрели наш прогноз в сторону повышения ставки на 2 п.п., до 21%. Ужесточение денежно-кредитной политики Банком России пока не принесло существенных результатов (кроме, возможно, увеличения коротких депозитов населения в банках). Экономика растет, кредитование увеличивается, ценовое давление сохраняется, несмотря на то, что в среднем в 2024 году ключевая ставка оставалась на уровне 17%. На общем фоне под давлением оказались только рынки акций и облигаций", - отмечают эксперты.

"На наш взгляд, Банк России ранее не сталкивался с условиями, при которых в настоящее время приходится принимать решение. В прошлые периоды, когда инфляция устойчиво повышалась на протяжении 36 месяцев, Банк России ничего не предпринимал, дожидаясь, когда запасы и затоваривание вырастут до максимумов и дисбаланс нивелируется. В текущем сценарии Банк России пытается отсрочить "схлопывание" экономики. Мы надеемся, у регулятора все получится", - пишут аналитики компании "Ифра брокер" в своем обзоре.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, внимание рынка сейчас сосредоточено на решении Банка России по ключевой ставке.

"Негативных сюрпризов в части риторики ЦБ мы не ожидаем; вероятно, она останется жесткой. Наибольшее влияние окажет непосредственно решение по ставке. Ее повышение до 20% скорее поддержит рынок акций, так как это наиболее ожидаемый и понятный сценарий для инвесторов. Еще более значительное повышение будет воспринято негативно и может привести к ощутимой просадке индекса МосБиржи", - считает он.

Акции "ЛУКОЙЛа" поддерживаются ожиданиями заседания в пятницу совета директоров НК по дивидендам. Тем временем, западные страны обсуждают возможные ограничения на поставки палладия. С одной стороны, это может быть негативом для "Норникеля", но процесс согласования санкционных ограничений вряд ли будет быстрым, так как компания занимает 40% мирового рынка. Вполне вероятно, что санкции в итоге не введут, и цены на палладий все это время останутся высокими, полагает Головинов.

В США в четверг снизился индекс акций Dow Jones (-0,3%), но подросли S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+0,8%); трейдеры оценивали неоднозначную корпоративную отчетность.

Dow Jones снизился по итогам четвертой сессии подряд. Лидерами падения среди компонентов этого индексы стали акции IBM (-6,2%) и Honeywell International (-5,1%) - выручка обеих компаний в III квартале оказалась ниже консенсус-прогноза экспертов.

Цена акций Tesla взлетела почти на 22% (самый значительный дневной подъем за 11 лет), в результате чего капитализация производителя электромобилей выросла за день более чем на $100 млрд, отмечает Trading Economics. Компания в июле-сентябре получила скорректированную прибыль и операционную рентабельность выше ожиданий аналитиков, а также спрогнозировала скачок продаж электрокаров на 20-30% в 2025 году.

В пятницу в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Парламентские выборы в Японии состоятся на ближайших выходных, и инвесторы оценивают вероятность потери правящей партией большинства в нижней палате, что может повысить политическую неопределенность в стране и стать препятствием для нормализации денежно-кредитной политики, пишет Trading Economics.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 700 млрд юаней ($98,25 млрд). С учетом того, что в октябре истекает срок погашения кредитов на 789 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составит 89 млрд юаней.

Китайский ЦБ также предоставил банкам 292,6 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, сохранив ставку по ним на уровне 1,5% годовых.

Индекс потребительского доверия в Великобритании в октябре опустился до минус 21 пункта с минус 20 пунктов месяцем ранее, сообщается в отчете GfK NOP Ltd. Значение индекса обновило минимум с декабря прошлого года и совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Негативным фактором стали ожидания повышения налогов, которое может быть заложено в бюджет Великобритании на следующий год. Бюджет будет представлен на следующей неделе.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены пытаются скорректироваться вверх после двух дней снижения.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $74,7 за баррель (+0,4% и -0,8% накануне), декабрьская цена WTI - $70,48 за баррель (+0,4% и -0,8% в четверг).

Давление на нефтяные котировки накануне оказали слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что недавняя ликвидация главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара дает Израилю возможность для согласования условий возвращения заложников из Газы и завершения конфликтов на Ближнем Востоке.

Говоря о планируемом Израилем ответе на проведенный Ираном ракетный обстрел израильской территории, Блинкен напомнил, что сторонам нужно избегать эскалации.

Палестинское движение ХАМАС обратилось к России, Китаю и Алжиру с просьбой содействовать прекращению огня в секторе Газа, заявил член политбюро организации Усама Хамдан в интервью телеканалу Al Mayadeen.