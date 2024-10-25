Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ за девять месяцев выросла в 5,1 раза

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ за девять месяцев 2024 г. выросла в 5,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 24,7 млрд руб., говорится в отчете компании.

Выручка составила 34,9 млрд руб. (+12,2%).

Выручка от экспорта электроэнергии увеличилась на 6,1%, до 21,6 млрд руб. В "Интер РАО" объяснили динамику "ростом цены поставок вследствие увеличения доли поставок в Казахстан в часы контроля мощности".

Рост себестоимости продаж составил 13,6%, до 28,5 млрд руб., что обусловлено увеличением объемов перетоков в рамках параллельной работы по направлению Казахстан и ростом объемов экспорта в часы контроля мощности, говорится в сообщении компании.

Убыток от продаж вырос на 61,8%, до 4,1 млрд руб.

Чистый долг "Интер РАО" по итогам девяти месяцев 2024 г. снова оказался отрицательным (-53 млрд руб. против -81 млрд руб. годом ранее).

Основным акционером "Интер РАО" на конец 2023 г. являлся "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.