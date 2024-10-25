Суд признал банкротом ведущего производителя CLT-панелей в России

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 15 октября признал банкротом АО "Ладожский домостроительный комбинат" (Ладожский ДСК), крупнейшего российского завода по выпуску используемых в деревянном домостроении CLT-панелей.

Согласно картотеке арбитражных дел, суд открыл в отношении предприятия конкурсное производство сроком на 6 месяцев - до 15 апреля 2025 года. Конкурсным управляющим утвержден член саморегулируемой организации арбитражных управляющих "Развитие" Олег Логинов. Также суд прекратил полномочия генерального директора Ладожского ДСК Юрия Воробьева.

Ранее суд принял аналогичное решение в отношение ООО "Торговый дом "Ладожский ДСК" ("дочка" Ладожского ДСК).

Ладожский ДСК, по данным ЕГРЮЛ на конец 2021 года принадлежавший зарегистрированной в Великобритании SUB Industries, в марте 2021 года совместно с ООО "Производственная компания "Ладога ЕвроСтрой" (учредителем является экс-глава ДСК Воробьев) запустил в Ленинградской области завод по производству CLT-панелей. Мощность первой очереди составила 120 тысяч куб. м в год, проектируемая мощность всего завода - до 280 тысяч куб. м, что эквивалентно строительству 700-800 тысяч кв. м жилья ежегодно.

Для запуска производства "Ладога ЕвроСтрой" под поручительство Ладожского ДСК привлекла кредиты у МСП банка по льготным ставкам на общую сумму 1,15 млрд рублей. В 2021 году была еще одна кредитная линия, на 240 млн рублей, однако, как говорили "Интерфаксу" в Ладожском ДСК, в том же году в МСП банке сменился менеджмент, выдача денежных средств по кредитной линии была приостановлена. С 2021 году развитие завода осуществлялось за счет средств акционеров, в частности, были заключены экспортные контракты, в феврале 2022 года они были аннулированы, отмечали в ДСК.

В результате сложностей, возникших у Ладожского ДСК с обслуживанием долга, банк предъявил заводу требования на почти 1,4 млрд рублей (с учетом процентов) и инициировал банкротство компании. "Ладога ЕвроСтрой" по решению суда также признана банкротом, открыто конкурсное производство. Претензии "Корпорации МСП" к этой компании по иску о банкротстве составили 94 млн рублей.

По итогам 2023 года Ладожский ДСК оставался убыточным - чистый убыток компании составил 90 млн рублей (годом ранее - 66 млн рублей). Выручка равнялась 69 млн рублей (рост в 2,4 раза).