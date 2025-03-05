Segezha рассчитывает удвоить выпуск CLT-панелей в 2025 году

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Лесопромышленный холдинг Segezha Group в 2024 году сохранил объем производства используемых в домостроении CLT-панелей на уровне 2023 года - 11 тысяч кубометров, а в 2025 году рассчитывает значительно нарастить их производство - до 24-30 тысяч кубометров.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, в 2025 году Segezha рассчитывает выйти на массовый рынок строительства частных домов с пилотным проектом по производству prefab-панелей (технология prefab предполагает высокую заводскую готовность домокомплектов) на основе CLT. На данном этапе компания разработала концепт дома в бюджетном сегменте, опытный вариант построен в Вологодской области на площадке Сокольского деревообрабатывающего комбината, где сейчас Segezha производит CLT-панели .

"Segezha считает эффективным изготавливать домокоплекты не только на своем заводе, но и в передвижных мобильных цехах, которые целесообразно устанавливать в непосредственной близости к строительной площадке", - отметили в холдинге.

Помимо CLT, компания производит готовые домокомплекты из клееного бруса, их выпуск по итогам 2024 года составил 36 тысяч кубометров, увеличившись на 24% по сравнению с 2023 годом. В 2025 году Segezha планирует произвести 45т ысяч кубометров домокомплектов.

Объем производства клееной балки холдингом в 2024 году почти удвоился год к году - до 22 тысяч кубометров с 15 тысяч кубометров. В текущем году компания рассчитывает увеличить выпуск клееной балки на 18%, до 26 тысяч кубометров.

Строительством и проектированием домокомплектов занимается дочерняя структура АФК "Система" (контролирующий акционер Segezha) - BN Group.