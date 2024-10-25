Поиск

ЦБ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2024 и 2025 годах

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2024 году на уровне 3,5-4,0%, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он повысил ключевую ставку до 21% с 19%.

Оставил прежним (по сравнению с июльской версией) ЦБ и прогноз по росту ВВП РФ в IV квартале 2024 года - 2,0-3,0% в годовом выражении.

ЦБ сохранил и прогнозы роста ВВП РФ в 2025 году в интервале 0,5-1,5%, в 2026 году - 1,0-2,0%, в 2027 году - 1,5-2,5%.

Банк России отметил, что экономика РФ продолжает расти, но более умеренными темпами, чем в первом полугодии 2024 года.

При этом регулятор подчеркнул, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным.

Новость дополняется

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Допрасходы бюджета в 2024 году и расширение дефицита имеют проинфляционные риски

Допрасходы бюджета в 2024 году и расширение дефицита имеют проинфляционные риски

Котировки ОФЗ усилили падение после повышения ЦБ ставки, индекс RGBI обновил минимум с марта 2022 г.

ЦБ РФ предупредил о возможности повышения ключевой ставки в декабре

ЦБ РФ повысил прогноз по средней ставке на 2024 г. до 17,5%, ждет ее до конца года в диапазоне 21-21,3%

Рынок акций РФ развернулся вниз на решении ЦБ РФ повысить ставку до 21%

Рынок акций РФ развернулся вниз на решении ЦБ РФ повысить ставку до 21%

Банк России повысил прогноз по инфляции на 2024-2025 годы

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 21%

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 21%
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });