ЦБ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2024 и 2025 годах

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2024 году на уровне 3,5-4,0%, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он повысил ключевую ставку до 21% с 19%.

Оставил прежним (по сравнению с июльской версией) ЦБ и прогноз по росту ВВП РФ в IV квартале 2024 года - 2,0-3,0% в годовом выражении.

ЦБ сохранил и прогнозы роста ВВП РФ в 2025 году в интервале 0,5-1,5%, в 2026 году - 1,0-2,0%, в 2027 году - 1,5-2,5%.

Банк России отметил, что экономика РФ продолжает расти, но более умеренными темпами, чем в первом полугодии 2024 года.

При этом регулятор подчеркнул, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным.

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