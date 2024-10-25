Замедление спроса не снижает разрыв выпуска в экономике России из-за ограничений

Среди ограничений названы сокращение производственных мощностей, дефицит кадров, проблемы в логистике

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Процесс замедления роста спроса в российской экономике, наблюдавшийся в последние месяцы лета, в сентябре, по предварительным данным, не получил продолжения, но и при замедлении спроса разрыв с объемом предложения сохраняется из-за действующих ограничений как общеэкономического, так и отраслевого характера, считает Банк России.

"Что касается спроса, то в июле-августе мы отмечали некоторое замедление его роста в части потребления инвестиций. Однако предварительные данные экономической активности за сентябрь указывают на то, что этот процесс пока не получил продолжения. По данным нашего мониторинга предприятий и свидетельствам территориальных учреждений, и в сентябре потребительская активность остается высокой", - заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, дополнительную поддержку спроса окажет - помимо роста инвестактивности, которую ожидают опрошенные ЦБ компании, - объявленное увеличение бюджетных расходов на 1,5 трлн рублей.

Она отметила, что рост российской экономики в III квартале "продолжился умеренными темпами".

"В прошлый раз мы отмечали, что замедление экономической активности может быть связано не столько с ослаблением спроса, сколько с нарастанием ограничений для наращивания производства товаров и услуг. Усиление инфляционного давления стало дополнительным подтверждением того, что в значительной мере замедление темпов роста экономики связано с ограничениями на стороне предложения, а не со спросом", - сказала председатель ЦБ.

В числе ограничений она назвала сокращение доступных производственных мощностей, кадровый дефицит ("напряженность на рынке труда сохраняется"), усугубление проблем с узкими местами в логистике. Кроме того, к ограничениям общего характерна, как отметила Набиуллина, добавились отраслевые, например, добровольное сокращение добычи в нефтегазовом секторе в рамках соглашения ОПЕК+, а также снижение объема сбора урожая в сельском хозяйстве из-за сложных погодных условий.

"Из-за сохранения ограничений на стороне предложения товаров и услуг, разрыв выпуска в экономике не уменьшается даже при некотором охлаждении спроса. Это и генерирует повышенное ценовое давление", - заключила глава ЦБ.