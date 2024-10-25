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ЦБ РФ повысил прогноз по средней ставке на 2024 г. до 17,5%, ждет ее до конца года в диапазоне 21-21,3%

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Банк России повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024-2026 годы - ставки останутся на высоком уровне длительное время.

Как следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ, средняя ключевая ставка в 2024 году ожидается в размере 17,5% (июльский прогноз - 16,9-17,4%), в 2025 году - 17-20% (ранее - 14-16%), в 2026 году - 12-13% (ранее - 10-11%).

С 28 октября и до конца 2024 года средняя ставка прогнозируется в диапазоне 21,0-21,3%, то есть возможно очередное ее повышение на последнем в этом году заседании совета директоров в декабре.

Средняя ключевая ставка на 2027 год по-прежнему ожидается на уровне 7,5-8,5%. Этот диапазон ставки оценивается как нейтральный.

Совет директоров Банка России 25 октября повысил ключевую ставку сразу на 200 б.п. - до 21% годовых. ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. "Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания", - отметил регулятор.

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