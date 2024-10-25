Котировки ОФЗ усилили падение после повышения ЦБ ставки, индекс RGBI обновил минимум с марта 2022 г.

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Котировки облигаций федерального займа (ОФЗ) усилили падение в ходе торгов на Московской бирже в пятницу после решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку с 19% до 21% годовых, при этом ценовой индекс гособлигаций RGBI обновил минимум с марта 2022 года, опустившись ниже отметки 99 пунктов.

По данным на 13:53 значение индекса RGBI составило 98,95 пункта, что на 0,25% ниже уровня на закрытие предыдущего дня. Негативная динамика основного индикатора сектора рублевых гособлигаций связана с тем, что большинство участников рынка прогнозировало повышение ставки ЦБ лишь до 20% годовых при сохранении "жесткого" сигнала регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. По фату же рынок получил ключевую ставку в 21% годовых и сохранение "жесткого" сигнала регулятора, что не исключает ее дальнейшее повышение, к чему рынок был не готов, и, соответственно, данный сценарий не был учтен в текущих ценах ОФЗ.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов - до 21% годовых. Такой вариант повышения ставки фигурировал в прогнозах аналитиков, однако большинство экспертов ожидали повышения лишь на 100 базисных пунктов - до 20% годовых.

Регулятор отмечает, что инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России, продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. "Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания", - отмечается в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания.

Таким образом, ЦБ РФ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Следующее заседание совета директоров Банка России по ставке пройдет 20 декабря.