Поиск

Котировки ОФЗ усилили падение после повышения ЦБ ставки, индекс RGBI обновил минимум с марта 2022 г.

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Котировки облигаций федерального займа (ОФЗ) усилили падение в ходе торгов на Московской бирже в пятницу после решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку с 19% до 21% годовых, при этом ценовой индекс гособлигаций RGBI обновил минимум с марта 2022 года, опустившись ниже отметки 99 пунктов.

По данным на 13:53 значение индекса RGBI составило 98,95 пункта, что на 0,25% ниже уровня на закрытие предыдущего дня. Негативная динамика основного индикатора сектора рублевых гособлигаций связана с тем, что большинство участников рынка прогнозировало повышение ставки ЦБ лишь до 20% годовых при сохранении "жесткого" сигнала регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. По фату же рынок получил ключевую ставку в 21% годовых и сохранение "жесткого" сигнала регулятора, что не исключает ее дальнейшее повышение, к чему рынок был не готов, и, соответственно, данный сценарий не был учтен в текущих ценах ОФЗ.

ЭкономикаЦБ РФ повысил прогноз по средней ставке на 2024 г. до 17,5%, ждет ее до конца года в диапазоне 21-21,3%Читать подробнее

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов - до 21% годовых. Такой вариант повышения ставки фигурировал в прогнозах аналитиков, однако большинство экспертов ожидали повышения лишь на 100 базисных пунктов - до 20% годовых.

Регулятор отмечает, что инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России, продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. "Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания", - отмечается в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания.

Таким образом, ЦБ РФ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Следующее заседание совета директоров Банка России по ставке пройдет 20 декабря.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Допрасходы бюджета в 2024 году и расширение дефицита имеют проинфляционные риски

Допрасходы бюджета в 2024 году и расширение дефицита имеют проинфляционные риски

ЦБ РФ предупредил о возможности повышения ключевой ставки в декабре

ЦБ РФ повысил прогноз по средней ставке на 2024 г. до 17,5%, ждет ее до конца года в диапазоне 21-21,3%

Рынок акций РФ развернулся вниз на решении ЦБ РФ повысить ставку до 21%

Рынок акций РФ развернулся вниз на решении ЦБ РФ повысить ставку до 21%

Банк России повысил прогноз по инфляции на 2024-2025 годы

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 21%

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 21%
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });