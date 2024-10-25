ЦБ РФ предупредил о возможности повышения ключевой ставки в декабре

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку с 19% до 21% годовых, существенно увеличив прогноз по инфляции на текущий год и признав, что момент достижения таргета отдаляется. Это третье подряд повышение ставки после +2 п.п. в июле и +1 п.п. в сентябре.

Аналитики не сомневались в том, что на предпоследнем в текущем году заседании по денежно-кредитной политике ЦБ вновь повысит ставку, расходясь при этом в оценке шага. Большинство ждали повышения ставки на 1 п.п. - до 20%, и сохранения жесткого сигнала о будущей направленности ДКП. Отдельные эксперты допускали шаг повышения на 2 п.п., при этом в численном меньшинстве оказались несколько аналитиков с высоким "процентом попадания" в решения регулятора.

Дополнительное ужесточение ДКП в октябре было фактически предопределено как сентябрьским сигналом ЦБ ("Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании"), так и текущими данными по инфляции. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила перед началом "недели тишины", что решение регулятора не предопределено, при этом свежие данные Росстата, опубликованные в среду, добавили сторонников жесткому сценарию: недельная инфляция набрала максимальный с начала октября темп в 0,2%. Инфляционные ожидания населения в октябре выросли сразу на 0,9 п.п. - до 13,4% с 12,5%, существенно увеличился и консенсус на основе прогнозов профессиональных аналитиков, опрашиваемых ЦБ - с 7,3% до 7,7% на 2024 г и с 4,8% до 5,3% в 2025 г.

Новый сигнал ЦБ звучит по сути точно так же, его единственное отличие в том, что с учетом нового прогноза по инфляции на следующий год убрано указание на сроки достижения таргета. "Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании (в декабре - ИФ)", - говорится в заявлении.

Июльский прогноз Банка России по инфляции на текущий год до сих пор можно было считать действующим лишь формально: в сентябре, на неопорном заседании, ЦБ в русле своей методологии не дал новых цифр, но признал, что диапазон 6,5-7%, видимо, будет превышен. Последние доступные к заседанию ЦБ данные по накопленной инфляции относятся к 21 октября, к этой дате рост потребительских цен уже составлял 6,27%. Новый прогноз Банка России на этот год - 8-8,5%, на следующий - 4,5-5%.

Октябрьское заседание совета директоров ЦБ по ДКП - опорное, то есть помимо публикации пресс-релиза и проведения пресс-конференции председателя Банк России также представляет среднесрочный макроэкономический прогноз. Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу ЦБ опубликует 6 ноября.