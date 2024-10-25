Что произошло за день: пятница, 25 октября

Повышение ключевой ставки, арест замминистра энергетики РФ, отстранение начальника ОВД в Коркине, возвращение космонавта Александра Гребенкина с МКС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов - до 21%. Большинство экспертов ожидали повышения до 20%. Регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ставки 20 декабря не предопределено.

- Россия готова идти на разумные компромиссы с Украиной, заявил Владимир Путин. Президент РФ сказал, что прямые переговоры на данный момент не ведутся.

- Суд отправил под домашний арест замминистра энергетики Сергея Мочальникова, бывшего заместителя министра Анатолия Яновского заключили под стражу. Мочальникову вменяется злоупотребление полномочиями, Яновскому - особо крупное мошенничество. Также арестованы еще двое фигурантов.

- Начальник отдела внутренних дел в Коркине (Челябинская область) отстранен на время служебной проверки. Накануне в городе произошли беспорядки после убийства таксистки. Расследованием займется главное следственное управление СКР.

- Минюст включил в перечень иностранных агентов интернет-издание Аstra и четырех человек: бывшего фигуранта "Болотного дела" Николая Кавказского, филолога Олега Лекманова, активиста Артема Медведева и блогера Антона Хардина.

- В Петербурге мужчина напал с ножом на посетителей магазина. Госпитализированы шесть человек, включая подозреваемого. Выяснилось, что нападавший находился в состоянии острого психоза.

- Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Александром Гребенкиным приводнился в Мексиканском заливе.

- Температура воздуха ниже нуля ожидается в Москве в ночь на субботу.