Поиск

Что произошло за день: пятница, 25 октября

Повышение ключевой ставки, арест замминистра энергетики РФ, отстранение начальника ОВД в Коркине, возвращение космонавта Александра Гребенкина с МКС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов - до 21%. Большинство экспертов ожидали повышения до 20%. Регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ставки 20 декабря не предопределено.

- Россия готова идти на разумные компромиссы с Украиной, заявил Владимир Путин. Президент РФ сказал, что прямые переговоры на данный момент не ведутся.

- Суд отправил под домашний арест замминистра энергетики Сергея Мочальникова, бывшего заместителя министра Анатолия Яновского заключили под стражу. Мочальникову вменяется злоупотребление полномочиями, Яновскому - особо крупное мошенничество. Также арестованы еще двое фигурантов.

- Начальник отдела внутренних дел в Коркине (Челябинская область) отстранен на время служебной проверки. Накануне в городе произошли беспорядки после убийства таксистки. Расследованием займется главное следственное управление СКР.

- Минюст включил в перечень иностранных агентов интернет-издание Аstra и четырех человек: бывшего фигуранта "Болотного дела" Николая Кавказского, филолога Олега Лекманова, активиста Артема Медведева и блогера Антона Хардина.

- В Петербурге мужчина напал с ножом на посетителей магазина. Госпитализированы шесть человек, включая подозреваемого. Выяснилось, что нападавший находился в состоянии острого психоза.

- Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Александром Гребенкиным приводнился в Мексиканском заливе.

- Температура воздуха ниже нуля ожидается в Москве в ночь на субботу.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ в пятницу упал к 2660п по индексу МосБиржи после новостей от ЦБ

Рынок акций РФ в пятницу упал к 2660п по индексу МосБиржи после новостей от ЦБ

В судах двух регионов остаются 27 уголовных дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Напавший с ножом в Петербурге на посетителей магазина находится в остром психозе

Иноагентами признаны Олег Лекманов и издание Аstra

Чистая прибыль РЖД по РСБУ снизилась за 9 месяцев в три раза

Чистая прибыль РЖД по РСБУ снизилась за 9 месяцев в три раза

Полпред президента на Урале Артем Жога включен в состав Совбеза РФ

В Петербурге после нападения в гипермаркете госпитализировали шестерых

Дождь и мокрый снег ожидаются на следующей неделе в центральных регионах РФ

Дождь и мокрый снег ожидаются на следующей неделе в центральных регионах РФ

Допрасходы бюджета в 2024 году и расширение дефицита имеют проинфляционные риски

Допрасходы бюджета в 2024 году и расширение дефицита имеют проинфляционные риски

Суд арестовал экс-замглавы Минэнерго РФ Яновского

Суд арестовал экс-замглавы Минэнерго РФ Яновского
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });