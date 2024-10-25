Допрасходы бюджета в 2024 году и расширение дефицита имеют проинфляционные риски

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Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Дополнительные бюджетные расходы федерального бюджета в 2024 году и связанное с этим расширение дефицита имеют проинфляционные эффекты, говорится в пресс-релизе Банка России. ЦБ повысил ключевую ставку на 200 б.п., до 21% годовых.

Госдума 22 октября приняла во втором и третьем чтении поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят правительству увеличить общий объем расходов федерального бюджета в 2024 году на сумму до 1,5 трлн рублей, не меняя закон о бюджете текущего года. Как говорил министр финансов Антон Силуанов, дополнительные расходы потребовались на субсидирование процентных ставок по ряду программ, и в первую очередь по ипотечным программам, на обслуживание долга, а также на обеспечение потребностей специальной военной операции. В результате расходы ожидаются в размере 39,4 трлн рублей, дефицит - 3,3 трлн рублей, или 1,7% ВВП.

Помимо этого, правительство в 2024 году получило право осуществлять государственные внутренние заимствования с превышением предусмотренных действующим законом о бюджете показателей верхнего предела внутреннего госдолга и программы внутренних госзаимствований. В Минфине объяснили внесение поправки о потенциальном превышении потолка необходимостью иметь "возможную гибкость в привлечении заимствований".

Банк России отметил, что в целом исходит из объявленных параметров бюджетной политики. "Изменение этих параметров может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики", - предупредил регулятор.

Проект федерального бюджета на 2025-2027 годы предполагает дефицит в 2025 году на уровне 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП, в 2026 году - 2,181 трлн рублей, или 0,9% ВВП, в 2027 году - 1,1% ВВП, или 2,761 трлн рублей. Ненефтегазовый дефицит ожидается в размере 12,11 трлн рублей, или 5,6% ВВП, 12,746 трлн рублей, или 5,5% ВВП, 12,528 трлн рублей, или 5% ВВП.