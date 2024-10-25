Путин разрешил продажу 25%-й доли немецкой Fraport в "Пулково" в пользу Orbit Aviation LLC

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин разрешил смену владельца 25%-й доли немецкого инвестора Fraport AG в ООО "Холдинг ВВСС" - материнской компании оператора аэропорта "Пулково".

Приобрести эту долю разрешено Orbit Aviation LLC, сказано в соответствующем распоряжении президента. Для совершения сделки иных предусмотренных законодательством РФ разрешений и согласований не требуется, отмечается в документе.

Информация об Orbit Aviation LLC в распоряжении не приводится.

ООО "Холдинг ВВСС" было зарегистрировано в декабре 2023 года, а том же месяце обществу были переданы 100% долей ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС) – оператора "Пулково".

До этого ВВСС принадлежала кипрской Thalita Trading, крупнейшими участниками которой по состоянию на 2010 год (когда было подписано соглашение о ГЧП между ВВСС, Санкт-Петербургом и принадлежащим ему АО "Аэропорт "Пулково") были структуры ВТБ (50%) и германская Fraport (35,5%). В дальнейшем структура владения Thalita Trading несколько раз менялась. В частности, Fraport в 2016 году продал часть своей доли катарскому суверенному фонду QIA, а в 2017 году в компанию вошел консорциум инвесторов с участием РФПИ, Mubadala и Baring Vostok. В результате, на конец 2021 года доля ВТБ в Thalita Trading оценивалась в 25,01%, у Fraport и РФПИ с соинвесторами было по 25%, у QIA - 24,99%. Согласно отчетности ВВСС за 2022 год, в капитале компании оставались структуры ВТБ, Fraport и катарского фонда, другими участвующими обществами там были указаны кипрские Lovidius и Mevelida.

После начала военной операции РФ в Украине Fraport сообщил о намерении выйти из капитала ВВСС. Параметры выхода будут определены до конца 2023 года, уточнял глава ВТБ Андрей Костин. В дальнейшем, по его словам, эта доля может быть продана – ею интересовались российские и иностранные инвесторы.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, доли основных владельцев ООО "Холдинг ВВСС" в целом соответствуют их долям в Thalita Trading.

В 2023 году "Пулково" обслужил рекордные 20,4 млн пассажиров, став вторым крупнейшим по пассажиропотоку аэропортом страны после московского "Шереметьево". По прогнозам ВВСС, в текущем году показатель может вырасти до 21 млн пассажиров. Базовый перевозчик – авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот").