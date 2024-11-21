Оператор "Пулково" решил построить в аэропорту новый грузовой терминал

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Комитет по транспорту Петербурга и ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор аэропорта "Пулково") заключили соглашение о сотрудничестве при реализации проекта по строительству грузового терминала в аэропорту, сообщил телеграм-канал комитета.

"Мы фиксируем стабильный рост авиаперевозок и запрос на их дальнейшее увеличение из стран Азии и, в частности, Китая. В связи с развитием международных направлений очевидна потребность в дополнительных мощностях в части обработки авиагрузов. Будем совместно работать в этом направлении", - прокомментировал председатель комитета Валентин Енокаев.

Соглашение подписано на XVIII Международном форуме и выставке "Транспорт России". Сотрудничество будет вестись в рамках стратегического инвестиционного проекта "Развитие аэропорта "Пулково" на основании соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации предприятия на основе ГЧП.

ВВСС, АО "Аэропорт "Пулково" и правительство Петербурга в феврале 2023 года подписали дополнительное соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации инфраструктуры аэропорта на срок до 2060 года. Допсоглашение актуализирует ряд условий действующего соглашения о государственно-частном партнерстве по проекту развития воздушной гавани. В его рамках, в частности, планируется строительство II очереди "Пулково".

Объем инвестиций в первую очередь расширения составил 1,2 млрд евро. В рамках ее реализации возведены и реконструированы главное здание централизованного пассажирского терминала, северная посадочная галерея, пассажирский терминал "Пулково-1", объекты привокзальной площади и аэродромная зона, инженерные системы обеспечения аэропорта.

ВВСС в 2010 году получили "Пулково" в концессию на 30 лет. Соглашение, которое, в том числе, предусматривает возможность продления срока концессии, компания заключила с Петербургом в 2021 году.

В 2023 году "Пулково" обслужил рекордные 20,4 млн пассажиров, став вторым крупнейшим по пассажиропотоку аэропортом страны после московского "Шереметьево". По прогнозам ВВСС, в текущем году показатель может вырасти до 21 млн пассажиров. Базовый перевозчик - авиакомпания "Россия".