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ЦБ РФ ожидает достижения цели по инфляции в первом полугодии 2026 г.

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Банк России ожидает, что инфляция достигнет целевого уровня в 4% в первой половине 2026 года, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Что касается таргета, мы по концу года все-таки даем, текущий рост цен будет вблизи 4%, но по году мы достигнем таргета в 2026 году, в первой половине 2026 года", - сказала Набиуллина.

Банк России в пятницу повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 8-8,5% с 6,5-7%, в 2025 году - до 4,5-5% с 4-4,5%.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
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