Набиуллина заявила, что новое повышение ставки не предопределено

При замедлении инфляции оно может не понадобиться, отметила глава ЦБ РФ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Новое повышение ключевой ставки по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ 20 декабря не предопределено, при замедлении инфляции оно может не понадобиться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Повышение ставки не предопределено. Мы допускаем возможность, действительно, но если мы увидим достаточно существенное замедление устойчивой инфляции, устойчивое замедление устойчивой инфляции, если хотите, и скорректируем прогноз, то может этого и не понадобиться", - сказала Набиуллина.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п. - до 21% годовых. Прогноз по инфляции в 2024 году был повышен до 8-8,5% с 6,5-7%, в 2025 году - до 4,5-5% с 4-4,5%. Регулятор ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4% в первой половине 2026 года и будет находиться на целевом уровне в дальнейшем.