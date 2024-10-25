Индекс потребдоверия в США в октябре вырос до максимума за полгода

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в октябре увеличился до 70,5 пункта по сравнению с 70,1 пункта месяцем ранее. Таковы окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Это максимальный уровень с апреля.

Предварительно сообщалось о снижении индекса в текущем месяце до 68,9 пункта. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали пересмотра до 69 пунктов.

Для сравнения, в октябре 2023 года индикатор находился на отметке 63,8 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце повысился до 64,9 пункта с сентябрьских 62,7 пункта, тогда как индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода вырос до 74,1 пункта с 72,9 пункта.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год остались на отметке 2,7%. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) опустилась до 3% с 3,1%.