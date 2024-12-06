Индекс потребдоверия в США в декабре вырос до максимума за 8 месяцев

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 74 пунктов по сравнению с 71,8 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Подъем продолжился пятый месяц подряд, и сейчас индикатор находится на максимальном уровне с апреля.

Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное повышение - до 73 пунктов, по данным Trading Economics.

В декабре прошлого года значение индекса находилось на отметке 69,7 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце подскочил до 77,7 пункта по сравнению с 63,9 пункта в ноябре. Однако индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода упал до 71,6 пункта против 76,9 пункта в прошлом месяце.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в декабре повысились до максимума за полгода и составили 2,9% по сравнению с 2,6% в ноябре. Между тем оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) снизилась до 3,1% с 3,2%.

Окончательное значение сентябрьского индекса потребительского доверия Мичиганский университет опубликует 20 декабря.