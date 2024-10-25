В ВТБ заявили, что банки временно выиграют от повышения ставки ЦБ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Российские банки временно выиграют от повышения ключевой ставки ЦБ РФ, до конца года это позитивно скажется на отчете о прибыли и убытке, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы сейчас имеем такую аномальную ситуацию в отношении всего банковского сектора и нашего банка в частности, когда краткосрочно повышение ключевой ставки является позитивным событием для P&L (прибыли и убытки - ИФ) банковских структур. До конца года все банки, за исключением разве что розничных монолайнеров, будут профитерами повышения ключевой ставки", - сообщил Пьянов журналистам в пятницу.

Он пояснил, что это связано с тем, что пассивы уже имеют доходность выше ключевой ставки (такая ситуация наблюдается с мая-июня 2024 года).

"Наверняка мы будем наблюдать, что даже такое повышение на 200 б.п. не приведет к значимому пересмотру ставок по вкладам, то есть ставок на пассивной стороне, потому что они и так уже превышали ключевую. А вот на активной стороне увеличение ключевой ставки приведет к мгновенной генерации процентного дохода из-за переоценки кредитов, выданных по плавающим ставкам", - заявил первый зампред ВТБ.

Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку сразу на 200 б.п. - до 21% годовых. ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

"Это подтверждение реалистичности и готовности Центрального банка идти к достижению таргета не когда-нибудь, а до конца 2025 года. Любое другое решение было бы сомнением в этой готовности. В принципе, это адекватное решение тем метрикам инфляции, которые мы видели с предыдущего заседания", - отметил Пьянов.