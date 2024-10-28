ВТБ с 28 октября повысил ставку по вкладам в рублях в среднем на 1 п.п.

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - ВТБ с 28 октября повысил ставку по сберегательным продуктам в рублях в среднем на 1 процентный пункт (п.п), сообщила пресс-служба банка.

Максимальная ставка по депозитам установлена на полгода - до 22% годовых. На срок 3 или 12 месяцев как новые, так и действующие клиенты банка при размещении новых средств получат до 21% годовых. При открытии депозита с программой долгосрочных сбережений (ПДС) ставка составит до 28% годовых.

"Ключевая ставка впервые составляет 21%, а это значит, что время вкладчика в этом году достигает своего апогея. Банки будут реагировать на решение ЦБ, но рост ставок будет уже не столь агрессивным. В этих условиях выиграют в первую очередь вкладчики тех банков, кто быстрее предложит новые ставки и возможность закрепить их "вдолгую", - заявил зампред правления ВТБ Георгий Горшков.

По оценке ВТБ, к концу года рынок привлечения может достигнуть рекордных 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27%. В прошлом году рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23%. Общий объем рублевых пассивов в конце 2024 года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 29%, против 26% годом ранее, прогнозирует банк.

ВТБ нарастил портфель сбережений физлиц во всех валютах на 35% с начала года, до 9,3 трлн рублей. До конца текущего года портфель ВТБ превысит 10 трлн рублей. По статистике банка, клиенты чаще всего открывают депозиты на полгода (47%), кроме того, увеличивается доля депозитов сроком на 1 год (17%).