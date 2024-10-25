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Совет директоров "Мегафона" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев по 118,55 руб./акция

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Мегафон" рекомендовал внеочередному собранию акционеров утвердить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере не более 118,55 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Суммарно на выплату рекомендовано направить 73,5 млрд рублей: не более 23,5 млрд рублей - из чистой прибыли по результатам 9 месяцев 2024 года, не более 50 млрд рублей - из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Датой закрытия реестра для получения дивидендов предложено установить 9 декабря 2024 года.

Ранее в этом году "Мегафон" уже дважды выплачивал дивиденды: по итогам 2023 года на сумму 13 млрд рублей (по 20,97 рубля на акцию) и по итогам I полугодия - на 15 млрд рублей (по 24,2 рубля на бумагу).

Внеочередное собрание акционеров назначено на 28 ноября. В нем смогут принять участие лица, зарегистрированные в реестре по состоянию на 5 ноября.

Акционеры также рассмотрят вопрос о согласии на совершение сделок, размер которых составляет 10% и более от стоимости активов компании. Детали не раскрываются.

Акционеры, которые проголосуют против этих сделок или не примут участия в голосовании по данному вопросу, смогут предъявить требование о выкупе принадлежащих им акций "Мегафона". Бумаги можно предъявить к выкупу до 13 января 2025 года.

Совет директоров утвердил цену выкупа в размере 1,038 тыс. рублей.

Уставный капитал "Мегафона" состоит из 620 млн обыкновенных акций номиналом 10 коп. каждая. Исходя из цены выкупа одной акций, стоимость всей компании можно оценить в 643,6 млрд рублей.

"Мегафон" – один из крупнейших телеком-операторов в РФ. Компания на 100% принадлежит структурам USM – 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".

Мегафон
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