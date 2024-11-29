Акционеры "Мегафона" утвердили дивиденды за 9 месяцев на сумму 73,5 млрд руб.

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Мегафон" на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 118,55 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Суммарно на выплату будет направлено 73,5 млрд рублей: 23,5 млрд рублей - из чистой прибыли по результатам 9 месяцев 2024 года, а также 50 млрд рублей - из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 9 декабря 2024 года.

Ранее в этом году "Мегафон" уже дважды выплачивал дивиденды: по итогам 2023 года на сумму 13 млрд рублей (по 20,97 рубля на акцию) и по итогам I полугодия - на 15 млрд рублей (по 24,2 рубля на бумагу).

Акционеры также согласовали совершение крупных сделок. Суть сделок не раскрывается.

"Мегафон" - один из крупнейших телеком-операторов в РФ. Компания на 100% принадлежит структурам USM - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".