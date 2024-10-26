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Мосбиржа ожидает завершения дискуссии по торгам в выходные в течение нескольких месяцев

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Дискуссия по запуску торгов в выходные пока продолжается, консенсус может быть достигнут до конца 2024 года, заявил управляющий директор по фондовому рынку "Московской биржи" Борис Блохин.

"Мы все вместе, и участники рынка, и регулятор участвуем в этом диалоге. Пока назвать дату, когда будет принято решение, невозможно, потому что это все будет зависеть от той концепции, которая будет принята и одобрена рынком и регулятором", - сказал Блохин журналистам в кулуарах конференции Smart-Lab.

По его словам, на данный момент уже прошли две встречи рабочих групп с большим числом профессиональных участников. "Есть определенный тренд, что тема развивается. Мы приближаемся к какому-то консенсусу. Потребуется ли еще очень продолжительное время для выработки концепции? Наверное, нет. Есть ли возможность договориться в этом году? Она есть, я бы, наверное, оценил это как несколько месяцев", - отметил Блохин.

Он добавил, что у Мосбиржи есть техническая возможность запустить торги в любой день. "Вопрос только в том, должны ли эти торги отличаться от торгов в будний день. Ответ - да, должны. И вот от того, насколько они должны отличаться, зависит вопрос изменений на нашей стороне, но это даже в меньшей степени, в большей степени - на стороне участников", - резюмировал Блохин.

Мосбиржа также обсуждает возобновление утренних торгов на фондовом и срочном рынке. "Странно было бы обсуждать торги в выходные дни и не обсуждать возобновление утренних торгов, которые у нас были", - сказал Блохин.

Средний дневной объем торгов на рынке акций уже превысил средний объем торгов, который был перед запуском утренней сессии в 2021 году, отметил он. "Мы считаем, что рынок достаточно крепко развил ликвидность, ликвидности достаточно. Поэтому этот вопрос мы обсуждаем с участниками, но конкретные даты (запуска торгов - ИФ) пока назвать не можем", - заключил Блохин.

Зампред Банка России Филипп Габуния ранее в октябре говорил, что регулятор пока не сформировал позицию по торгам в выходные, необходимо оценить риски для инвесторов и возможность их нивелирования.

Гендиректор "СПБ биржи" Евгений Сердюков заявлял, что площадка технически готова к запуску торгов в субботу и воскресенье. Согласно концепции биржи, торги в эти дни будут являться дополнительной торговой сессией понедельника. Сначала на торгах в выходные могут быть доступны бумаги 15 компаний, в том числе самой "СПБ биржи.

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